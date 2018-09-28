» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام القادسية

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة القادسية الكويتي، والتي ستنطلق في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب نادي النصر بالكويت، في إياب دور الـ32 لبطولة كاس زايد للأندية الأبطال.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمدى النقاز - بهاء مجدي
خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن
خط الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء: عماد السيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح – محمود عبد العاطى دونجا – محمد عنتر - محمد إبراهيم - كاسونجو كابونجو
خارج القائمة : عمر صلاح - حميد أحداد - عبد لله جمعة - أحمد مدبولي
مغرب05:49 م
فجر
04:29
شروق
05:51
ظهر
11:51
عصر
15:15
مغرب
17:49
عشاء
19:19