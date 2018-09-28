«المالية» ترد.. حقيقة فرض «ضريبة المواريث»

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ضرائب

مواريث

التصرفات العقارية

ردت وزارة المالية على ما أثير مؤخرًا بشأن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها "ضريبة المواريث".

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005 وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للعقارات التى تؤول ملكيتها فى حالة الميراث فلا توجد أى ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير، ففى هذه الحالة يستحق عليها ضريبة فى إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أى حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.

وأوضح البيان أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشدد بيان وزارة المالية على أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدى لسيل الأخبار غير الصحيحة التى تنشرها بعض المواقع أو الصحف والتى زادت وتيرتها فى الفترة الأخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادى وإضعاف جهود الدولة فى التنمية التى أشادت بها المؤسسات الدولية.



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