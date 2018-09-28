«هاكر» يهدد باختراق حساب مؤسس «فيس بوك»

28 سبتمبر 2018 - 04:22 م

أعلن أحد القراصنة الإلكترونيون (الهاكرز) أنهم بصدد حذف حساب مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، من الموقع ذاته يوم الأحد المقبل.

وذكرت شبكة "بلومبيرج" أن هاكر تايواني يدعى تشانغ تشي-يوان أعلن عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه سيحذف حساب مؤسس الموقع يوم الأحد القادم على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يعتزم إذاعة عملية القرصنة على حساب زوكربيرج في بث حي أمام آلاف المتابعين.

يشار إلى أن شركة حافلات نقل ركاب كانت قد حركت دعوى قضائية بحق تشانغ بعد أن نجح في اختراق النظام الإلكتروني لبيع التذاكر الخاص بالشركة.

وكان تشانغ كد اعترف، في وقت سابق، على صفحته على "فيسبوك"، بأنه ينفذ عمليات القرصنة من أجل جمع المال، في المقابل كان "فيسبوك" قد أعلن عن أنه بصدد مكافأة من يكتشف نقاط الضعف الأمنية في الخدمة المقدمة من الموقع.

وإذا نجحت خطة تشانغ في اختراق صفحة مارك زوكربيرج، فلن تكون المرة الأولى من نوعها التي تتعرض فيها الصفحة لمثل هذه المحاولات، ففي عام 2011 نجح أحد الهاكرز في اختراق الصفحة ونشر عبرها منشورًا يدعو فيه زوكربيرج نفسه إلى تحويل الموقع إلى منصة استثمار اجتماعي بدلا من كونها للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن تطبيق «فيس بوك»، قد أثار الجدل بين مستخدميه حول العالم، صباح اليوم، الجمعة، بسبب تسجيل خروج مفاجئ من حساباتهم على الشبكة، وسط مخاوف من حدوث اختراق أو سرقة معلومات المستخدمين.







