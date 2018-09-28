زوجة رئيس باكستان: «أردوغان» هو الزعيم الحقيقي للعالم الإسلامي

28 سبتمبر 2018 - 04:28 م

أشادت السيدة الأولى في باكستان، بشرى عمران، بالجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم مسلمي العالم، قائلة إنه "الزعيم الحقيقي للعالم الإسلامي".

وفي أول مقابلة لها مع محطة إذاعية محلية مساء الخميس، قالت بشرى عمران إنه "بعد مؤسس باكستان محمد علي جناح، لا يوجد لدينا في هذا القرن سوى قيادتين، وهما الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان".

ولفتت بشرى إلى أن "زوجها ليس سياسيا فحسب، بل زعيما لا يطمح لكسب المال، ولا يحتاج إلى الشهرة، بل يعمل من أجل تقدم أمته وازدهارها"، قائلة إن "زوجها رجل بسيط للغاية".

وحول الانتقادات التي تواجهها من الدوائر الليبرالية في البلاد بسبب ارتدائها الحجاب، قالت إنها "لا تهتم لأن الحجاب جزء أساسي في الدين الإسلامي".

وفي 18 أغسطس الماضي، أدى عمران خان، زعيم حزب "حركة الإنصاف"، اليمين الدستورية، ليصبح رئيسا لوزراء باكستان.

وتعهد خان، في أول خطاب أمام البرلمان عقب إعلان فوزه بـ"استعادة ثروة البلاد المنهوبة والمساءلة الصارمة للمسؤولين عن نهب تلك الثروات".