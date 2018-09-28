موعد قمة ليفربول «صلاح» وتشيلسي والقنوات الناقلة

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ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

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تشيلسي

المصريون

ليفربول

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره تشيلسي، غدًا السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وستذاع المباراة على قناة "بي إن سبورت 2"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ويدخل الريدز اللقاء محتلاً صدارة البريميرليج برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وتشيلسى، بعدما حقق 6 انتصارات متتالية.

وستكون هذه المباراة ثأرية للريدز، بعدما ودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من الدور الثالث، الأربعاء الماضي، على يد تشيلسي عقب الخسارة بهدفين لهدف، كما تأمل كتيبة يورجن كلوب من الاستمرار على صدارة البريميرليج وتوسيع الفارق بينه وبين البلوز، وسيكون الفرعون المصري جاهزا للمشاركة في اللقاء منذ البداية، وفقا لما قاله يورجن كلوب، مدرب الريدز، خاصة بعدما جلس "مومو" بديلا في لقاء كأس الرابطة وشارك في آخر 5 دقائق.



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