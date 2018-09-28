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تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه في دمياط

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تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه في دمياط
تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه في دمياط

خالد الشرقاوي

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دمياط

تشييع

شيع المئات من أهالي مدينة دمياط الجديدة، اليوم الجمعة، جثمان شهيد الواجب محمود صلاح زهيري، ملازم أول فنية عسكرية قسم مفرقعات وذخيرة، والذي استشهد أمس الخميس، في محافظة دمياط أثناء أدائه الخدمة العسكرية، على إثر انفجار مخزن ذخيرة أدى إلى إصابته بحروق 100% من الدرجة الثالثة.

وأقيمت جنازة عسكرية للشهيد عقب أداء الصلاة عليه، بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة وسط حشود من الأهالي وزملائه.

وشارك في الجنازة اللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظ دمياط، نائبًا عن المحافظ الدكتورة منال عوض، والمهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، واللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، وعدد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية وأهالي الشهيد.


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