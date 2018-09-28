إثيوبيا تتهم 5 أشخاص بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء

28 سبتمبر 2018 - 04:51 م

وجه النائب العام الإثيوبي برهاني سغاي، اليوم الجمعة، اتهامات متعلقة بالإرهاب لـ5 أشخاص كان قد ألقى القبض عليهم، في يونيو الماضي، عقب تفجير استهدف تجمعًا جماهيرًا، حضره رئيس الوزراء أبي أحمد على.

والمتهمون الذين وجهت إليهم تهم الضلوع في التفجير هم: غيتو جرما، وبرهانو جفار، وطلاهون غيتاتشو، وبهري تولا، ودسالين تسفايو، وفق التلفزيون الرسمي الإثيوبي.

ووجه لهم تهم الإرهاب والتورط في تفجير تجمع ضخم حضره رئيس الوزراء الإثيوبي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المتهمين ينتمون لـ "جبهة تحرير الأرومو" المعارضة، والتي عاد قادتها إلى البلاد منتصف سبتمبر الجاري، في إطار العفو العام والمصالحة الوطنية بالبلاد، التي يقودهما "أبي أحمد" (42 عامًا)، منذ توليه السلطة في أبريل الماضي.

وعلى مدى عقدين انخرطت الجبهة في مقاتلة حكومة أديس أبابا، انطلاقًا من الأراضي الإريترية، وقف وكالة "الأناضول".

وفي 23 يونيو الماضي، وقع هجوم بقنبلة يدوية استهدف تجمعًا جماهيريًا حضره آبي أحمد، في العاصمة أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 162 آخرين.

ووقتها قالت الشرطة المحلية، إن 6 أشخاص مشتبه بهم يخضعون للتحقيق لتورطهم في الهجوم".

ووقع الهجوم بعد لحظات من انتهاء "أبى أحمد" من إلقاء خطاب أمام عشرات الآلاف من الأشخاص وسط أديس أبابا.