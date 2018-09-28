القبض على عامل قبل ترويجه 40 كيلو بانجو بالإسماعيلية

28 سبتمبر 2018 - 04:53 م

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء, من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 40 كيلوجرامًا بدائرة مركز فايد، فى الإسماعيلية .

البداية عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء، مفادها قيام المتهم " نور.ع.ن "47 عاما عاطل بالاتجار فى المخدرات، وخاصة نبات البانجو المخدر، متخذا من دائرة مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبط المتهم المتحرى عنه بدائرة مركز فايد، وبحوزته 40 كيلو جراما لنبات البانجو المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.