» «شوبير»: «إحنا خدامين تراب الأهلي»

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المصريون

الاهلى

الخطيب

شوبير

هاجم الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، معارضي مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك على هامش الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

وقال «شوبير» في تصريحات صحفية: «إحنا خدامين تراب الأهلي، وعشاق له.. وبنتشرف بأعضاء مجلس الإدارة المحترمين ورئيسه القدوة والرمز والأسطورة محمود الخطيب».

وأضاف: «عمر ما حد راهن على الأهلي وخسر الرهان.. واللي تشجيع الأهلي تاعبه، فالأهلي في غنى عنه، وطول عمر النادي كبير».

وأدلى شوبير بصوته في اللجنة رقم 17، مبديا سعادته بالمشاركة في إقرار دستور الأهلي الجديد مع أعضاء النادي، ومشيدًا بحضور الجمعية العمومية.


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