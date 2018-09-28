» "السكة الحديد": تنفي خروج قطار عن القضبان

28 سبتمبر 2018 - 04:58 م

نفت هيئة السكة الحديد، ما تردد عن خروج قطار عن القضبان بإمبابة، مؤكدة أن حقيقة ما حدث هو سقوط عجلة من بوجى أحد العربات لقطار البضاعة المحمل غلال داخل سكة حوش صوامع الغلال بإمبابة بعيدا عن الخطوط الرئيسية ودون أية تلفيات بالقطار أو السكة، وجارٍ رفع العجلة بمعرفة أدوات الرفع بالهيئة.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، وفق بيان صحفى، أنه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع المركز الرئيسى لمتابعة حركة مسير القطارات على مدار الساعة وأن حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية، كما أن المركز الرئيسى لحركة مسير القطارات لم يسجل أى حالات خروج عن القضبان أو تعطل لمسير القطارات على الخطوط الرئيسية فى منطقة إمبابة أو غيرها على الخطوط .

وناشدت الهيئة عدم نشر أى أخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها حدوث ذعر وبلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب.



