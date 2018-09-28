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استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 15 برصاص الاحتلال

عرب وعالم

اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة
اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة

خالد الشرقاوي

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استشهد طفل فلسطيني وأصيب 15 آخرون، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركته في مسيرات "العودة".

وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء باستشهاد الطفل محمد نايف الحوم 14 عاما اثر إصابته برصاص الاحتلال في الصدر شرق البريج.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: "إن 15 فلسطينيًا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي من بينهم الطفل يوسف أبو ظريفة (11 عامًا) أصيب بجراح خطيرة في منطقة الصدر شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة".

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويقمع الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

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