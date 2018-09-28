» فلاح يقتل شقيقه بسبب قطعة أرض في أسيوط

28 سبتمبر 2018 - 05:06 م

أقدم فلاح بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري محافظة أسيوط، علي ارتكاب جريمة بشعة حيث قام بقتل شقيقه بسبب الخلاف على قطعة أرض، تم نقل الجثة لمستشفى البدارى المركزى.

البداية عندما تلقبي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز البدارى يفيد مقتل شخص على يد أخيه بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض.

بالانتقال تبين مقتل "أحمد . ع" 70 سنة على يد شقيقه" حامد . ع" 40 سنة فلاح ، بعد مشاجرة بينهما انتهت بمقتل الأول بسبب الخلاف على قطعة أرض، تم نقل الجثة لمستشفى البدارى المركزى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.