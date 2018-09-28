» 168 مليار جنيه حصيلة ضرائب الدخل والأرباح

28 سبتمبر 2018 - 05:11 م

أعلنت وزارة المالية ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 45 مليار جنيه، بنسبة 37% لتحقق نحو 168 مليار جنيه تمثل 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى مايو 2018.

وأوضحت وزارة المالية في التقرير الشهري الصادر عن شهر يونيو الماضي، أن الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية تمثل 32.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وأوضحت "المالية" أن زيادة الحصيلة ترجع إلى ارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 7.8 مليار جنيه بنسبة 27.5% لتحقق نحو 36.4 مليار جنيه، مقابل 28.6 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المتحصلات من قناة السويس بنحو 8.2 مليار جنيه بنسبة 40.8% لتحقق 28.2 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق، إلى جانب ارتفاع المتحصلات من باقى الشركات بنحو 15.2 مليار جنيه بنسبة 34.5% لتحقق نحو 59.1 مليار جنيه مقابل 43.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.