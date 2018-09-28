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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار للحوثيين

عرب وعالم

طائرة بدون طيار - أرشيفية
طائرة بدون طيار - أرشيفية

خالد الشرقاي

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السعودية

اليمن

التحالف العربي

إسقاط طائرة

أعلن التحالف العربي، عن إسقاط طائرة كانت مسيرة باتجاه معسكر لقوات التحالف في مدينة عدن اليمنية، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية بينها صحيفة "عكاظ" عن مصدر عسكري، لم تسمه، أن "قوات التحالف نجحت في إصابة الطائرة وتدميرها، دون وقوع أي إصابات" أمس الخميس.

وأضاف المصدر، "أن إسقاط الطائرة بدون طيار في إطار سلسلة من النجاحات التي تحققها قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن".

ولم يصدر بيان رسمي عن التحالف حول الواقعة حتى نشر هذا الخبر.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 أعوام، حربًا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.


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