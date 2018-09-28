مفاجأة وراء اغتيال ملكة جمال العراق

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الداخلية العراقية

ملكة جمال العراق

تارة فارس

كشفت وزارة الداخلية العراقية تفاصيل جديدة حول مقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس، بنار مسلحين مجهولين في منطقة كمب سارة في بغداد أمس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مصدر في وزارة الداخلية قوله "إن المجموعة المسلحة التي هاجمت تارة فارس، حاولت في البداية اختطافها".

وأضاف أنه "بعد فشل أفراد المجموعة في إجبارها على مرافقتهم، اعتدوا عليها بالضرب على الوجه، قبل أن يطلقوا عدة رصاصات أصابتها في منطقة الرأس والصدر، أسفرت عن مقتلها في الحال".

واختيرت الشابة البالغة من العمر 22 عاما، وصيفة لملكة جمال العراق عام 2014، كما فازت بلقب ملكة جمال بغداد عام 2015.

وتقيم تارة في إقليم كردستان العراق لكنها تتنقل بين الإقليم والعاصمة العراقية للعمل.

واشتهرت عارضة الأزياء الشابة من خلال صورها وإطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام، ولديها ملايين المتابعين.

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