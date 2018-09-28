» «ماني» يوضح حقيقة رفضه التمرير لـ«صلاح»

28 سبتمبر 2018 - 05:29 م

رد «ساديو ماني» مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، على الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن رفضه تمرير الكرة لزميله محمد صلاح في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد «ماني»، في تصريحات لصحيفة «ليفربول إيكو» اليوم الجمعة: «كلاعب كرة قدم هذا أمر طبيعي، سيقول الناس إنه يجب أن أمرر لأحد اللاعبين حتى لو سجلت أهدافًا، ولكنني أتخذ القرار الأفضل لصالح الفريق».

وأضاف: «في كرة القدم سوف تجد هذا الانتقاد وسيبقى دائمًا موجودًا، لكنني أركز على ما أقوم به لمساعدة فريقي على الفوز بالمباريات».

وتابع: «عليك دائمًا اتخاذ قرارات، وأحاول أن أتخذ القرار الأفضل للفريق، ولا أفكر في من سيسجل الهدف».

وواصل: «دائمًا الفريق أكثر أهمية مني ومن أي لاعب، ولذلك أحتفل دائمًا بالتسجيل أو المساعدة».

وأتم: «بالطبع أنا أحب زملائي وأن يسجلوا أهدافًا، ولكن مصلحة الفريق هي الهدف الأول».