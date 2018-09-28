» اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

28 سبتمبر 2018 - 05:53 م

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للأهلي، اكتمال النصاب القانوني، بما يزيد على 12 ألف صوت حتى الآن.

وشهد مقر الجزيرة بالنادي الأهلي، إقبالاً كثيفاً من أعضاء النادي، في اللحظات الأولى لفتح أبواب التصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

واصطف أعضاء الأهلي في طوابير طويلة؛ من أجل الدخول إلى خيمة التصويت، بشكل منظم للغاية، مؤكدين سعادتهم بالمشاركة في إقرار مستقبل النادي بأنفسهم.

وحرص عدد كبير من نجوم النادي الأهلي وقدامى اللاعبين على التواجد بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة من أجل التصويت على اللائحة الأساسية.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي في حالة حضور 12500 عضو للتصويت على لائحة النظام الأساسي الذي تم طرح النسخة النهائية منها منذ عدة أيام.



