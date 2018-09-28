  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:05 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والقادسية الكويتي

اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين بغزة

6 شهداء و400 مصاب برصاص الاحتلال في غزة

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» وراء إيقاف مباراة الزمالك والقادسية

محمد سعيد رسلان

صورة.. نائب يقبِّل رأس سعيد رسلان

الذهب

تراجع كبير في أسعار الذهب بشكل مفاجئ

البابا تواضروس

"تواضروس" يدشن كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بأمريكا

تارة فارس

مفاجأة وراء اغتيال ملكة جمال العراق

ليفربول وتشيلسي

موعد قمة ليفربول «صلاح» وتشيلسي والقنوات الناقلة

الكويت

الكويت تعلن شرطًًا جديدًا لتجديد إقامة الوافدين

الخطيب

شاهد.. «الخطيب» يستعرض مهاراته بالـ«المنديل»

"تواضروس" يدشن كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بأمريكا

الحياة السياسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

وكالات

أخبار متعلقة
#

«تواضروس» يكشف كواليس ما حدث بدير أبو مقار

#

حريق داخل كنيسة في بني سويف

#

تفاصيل جديدة بشأن انتحاري "كنيسة مسطرد"

#

التفاصيل الكاملة لمحاولة تفجير «مُولد العذراء»

تواضروس

العذراء

الانبا بيشوى

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مذابح وأيقونات ومعمودية كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، في ولاية نيوجيرسي، خلال جولته الرعوية الحالية للولايات المتحدة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم تدشين 3 مذابح، المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، ومذبح آخر على اسم القديسين يوسف النجار ومريم المجدلية والسامرية والقديسة مارينا، والمذبح الثالث على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديسَيْن الأنبا كاراس والأنبا شنودة.

وأضاف القس بولس حليم، أن البابا تواضروس دشن أيقونات الكنيسة وأيقونة "البانطوكراطور" والمعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان، ثم تمم طقس العماد لمجموعة من الأطفال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» جمهور الزمالك كامل العدد في مباراة القادسية
» مشروع ضخم لتطوير التمريض فى مصر
» اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي
» 168 مليار جنيه حصيلة ضرائب الدخل والأرباح
» «ماني» يوضح حقيقة رفضه التمرير لـ«صلاح»
» فلاح يقتل شقيقه بسبب قطعة أرض في أسيوط
» التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار للحوثيين
» «هاكر» يهدد باختراق حساب مؤسس «فيس بوك»
» "السكة الحديد": تنفي خروج قطار عن القضبان
» تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه في دمياط
» «شوبير»: «إحنا خدامين تراب الأهلي»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:19 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية