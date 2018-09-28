"تواضروس" يدشن كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بأمريكا

28 سبتمبر 2018 - 06:16 م

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مذابح وأيقونات ومعمودية كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، في ولاية نيوجيرسي، خلال جولته الرعوية الحالية للولايات المتحدة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم تدشين 3 مذابح، المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، ومذبح آخر على اسم القديسين يوسف النجار ومريم المجدلية والسامرية والقديسة مارينا، والمذبح الثالث على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديسَيْن الأنبا كاراس والأنبا شنودة.

وأضاف القس بولس حليم، أن البابا تواضروس دشن أيقونات الكنيسة وأيقونة "البانطوكراطور" والمعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان، ثم تمم طقس العماد لمجموعة من الأطفال.