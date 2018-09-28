» جمهور الزمالك كامل العدد في مباراة القادسية

28 سبتمبر 2018 - 06:25 م

حرصت جماهير الزمالك على التواجد في مدرجات ملعب السالم الصباح بنادي النصر، الذي يستضيف مباراة الإياب بدور الـ 32 أمام القادسية الكويتي، لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي تنطلق في السادسة والنصف.

وقامت جماهير القلعة البيضاء بملئ المدرجات المخصصة لهم في الملعب، والهتاف للاعبي الفريق لتحفيزهم على الفوز والصعود لدور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

يذكر أن هناك عدد كبير من جماهير الزمالك متواجدين خارج ملعب المباراة، وهناك محاولات لدخولهم إلى ملعب على سالم الصباح من أجل تشجيع الفريق.