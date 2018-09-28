تعرف علي أغرب جرائم الأسبوع

28 سبتمبر 2018 - 06:28 م

تعتبر جرائم القتل من أبشع الجرائم التي عرفتها ألإنسانية، وحرمتها جميع الأديان السماوية ورغم ذلك يقدم العديد من أصحاب النفوس الضعيفة علي ارتكابها.

فقد شهدت الأيام القليلة الماضية منذ مطلع الأسبوع الحالي حتى اليوم الجمعة، العديد من الجرائم البشعة التي هزت الرأي العام، غير مدركين انه سوف تتمكن الاجهزة الامنية من اكتشافها وسيقدموا للعدالة بعد أن سول لهم الشيطان قتل الآخرين، كما أن هناك من أقدم علي ارتكاب الجريمة لإشباع رغباته الجنسية فكان مصيره الندم.

طفلة تقتل شقيقها وتخفي الجثة أسفل السرير بسبب "ريموت"

في واقعة هي الأغرب من نوعها وبسبب "ريموت" التليفزيون قامت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، تسكن بمنطقة عزبة الهجانة، في مدينة نصر، بقتل شقيقها ألأصغر في مشاجرة بينهما بسبب الاستحواذ على الـ"ريموت".

وكشفت التحقيقات، عن أن الصغيرة سددت طعنة بمفك في قلب شقيقها، وعندما فارق الحياة قامت بوضعه داخل ملاءة سرير وأخفت الجثة أسفل السرير، وعندما سألها الأب عن المجنى عليه أبلغت والديها باختفاء شقيقها، وأنها لم تشاهده منذ ساعات، وأثناء بحث الأسرة عن الصغير اكتشفوا أنه جثة هامدة أسفل السرير فأبلغوا الشرطة.

من ناحيته قام المقدم خالد سيف، رئيس مباحث مدينة نصر، باستدعاء الأب والأم والطفلة وقام باستجوابهم، ولاحظ رئيس المباحث ارتباك الطفلة أثناء الحديث وتغيير أقوالها أكثر من مرة، وتمت إعادة استجواب الطفلة التي انهارت في البكاء واعترفت بارتكاب الواقعة، وأكدت أنها دخلت في مشادة كلامية مع شقيقها بسبب استحواذه على "ريموت" التليفزيون، وأنها طلبت منه أن يتركها تشاهد أحد الأفلام في حين أصر هو على مشاهدة الكارتون، ما جعلها تحضر "مفكًا" من المطبخ هددت به شقيقها المجنى عليه لكن يدها خانتها ودون أن تدرى استقر المفك في قلب الضحية لتنتهي حياته وتصعد روحه إلى بارئها.

عامل يخطف جارته ويغتصبها فى شقة صديقه

أقدم عاطل على خطف جارته في "توك توك"، واغتصابها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في روض الفرج.

وذكرت التحريات، أن السائق توجه بالفتاة إلى شقة صديقه وتناوبا اغتصابها تحت تهديد السلاح تم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة.

وبينت التحريات، أن الفتاة مقيمة بحلوان واتجهت لزيارة أقاربها في روض الفرج وعقب انتهاء زيارتها لهم نزلت فجاء لها شاب من المنطقة وأقف لها "توك توك" حيث كانت تريد الذهاب إلى مترو الأنفاق للعودة إلى منزلها.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم صديق سائق "التوك توك"، واتفقا على خطف الفتاة واغتصابها حيث تحرك السائق مع الفتاة وانحرف بها إلى طريق شقته، وعندما حاولت الاستغاثة هددها بالسلاح وتوجه بها إلى شقته واتصل بصديقه الذي توجه إلى الشقة، وتناوب المتهمان اغتصاب المجني عليها بعد تجريدها من ملابسها وتهديدها بالسلاح ثم أوصلاها إلى محطة مترو الأنفاق وهددها المتهم بالقتل إذا أخبرت أسرتها عما جرى لها.

ربة منزل تقتل طفلها بمساعدة والدها بسبب بكائه

أدلت المتهمة بقتل طفلها بسبب بكائه بالتعاون مع والدها باعترافات تفصيلية أمام المحققين بالجيزة بتفاصيل الواقعة.

وأمام أورقة المحققين اعترفت الأم قائلة: "ابنى زنان ومش عارفين نقعد مع بعض على رواقة فعلشان كدة كان بيضربه، مكنش يقصد يقتله، جوزي مظلوم يا بيه وكان بيحب ابني ومربيه من ساعة ما اتطلقت من أبوه".

وردت معلومات للعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، يفيد بوصول طفل 6 سنوات، متوفى وبه عدة إصابات في أنحاء متفرقة بالجسد، وادعاء والدته وزوجها سقوطه، واشتباه القائمين على المستشفى في وجود شبهة جنائية.

وانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم وضباطه للمستشفى، وبفحص الجثة وتضييق الخناق على الأم وزوجها اعترفا بضرب المجني عليه ووفاته أثناء تأديبه دون قصد.

بمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشر التحقيقات.

عاطل اغتصب أطفال زوجته الأربعة

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار حاتم الخطيب، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق؛ لاتهامه باغتصاب ابنة زوجته، وهتك عرض أشقائها الثلاثة الآخرين.

وأمرت النيابة العامة بعرض الضحايا على مصلحة الطب الشرعى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات كريم الجندي، وكيل النائب العام، أن المتهم قام باغتصاب ح. م. م 12 سنة، وهتك عرض ف. م. م، 10 سنوات، وح. م. م 7 سنوات، وا. م. م 5 سنوات بعيدًا عن أنظار والدتهم.

وقررت النيابة إخلاء سبيل الزوجة والدة الأطفال بضمان بطاقتها الشخصية، واتهامها وزوجها السابق بالإهمال في رعاية أطفالها، وقررت النيابة بعد انتهاء التحقيقات تسليم الأطفال لوالدهم.

تعود التفاصيل عندما أبلغ الأطفال المجني عليهم زوجة الأب بقيام زوج الأم باغتصابهم وهتك عرضهم وعلى الفور أبلغت الأب وتوجهوا لتحرير محضر 6011 لسنة 2018 بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

أب يعذب طفلته حتى الموت ليرضي زوجته

كشفت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مفاجآت في مقتل رجل لابنته في السلام، وتبين أن المتهم طلق والدة المجني عليها وتزوج بأخرى أنجب منها طفلين وانتقلت الفتاة للعيش معهما.

تلقت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، إخطارًا من رجال مباحث السلام يفيد بقيام عامل يدعى وفاة ابنته في حادث تصادم "توك توك"، وأثناء استخراج تصريح الدفن شك الطبيب في الوفاة فأبلغ المباحث التي أبلغت النيابة.

وعلى الفور انتقلت نيابة حوادث شرق القاهرة إلى مكان الواقعة وتبين وجود آثار عنف قديمة وحديثة على جسد الصغيرة، المحقق بدأ يشك في الأب وزوجته، وتوجه إلى الجيران ونزل إلى الشارع لسؤالهم.

وروى الجيران قائلين إن الزوج ضعيف شخصيًا وزوجته، سيدة جبارة لا تعرف الرحمة واتخذت من الضحية خادمة لها تلقنها يوميًا أشد العذاب والضرب وتحرض زوجها عليها، فيضربها أيضًا هو الآخر حتى ماتت.

وأوضح الجيران للمحقق، أن والدها دائم ضرب الطفلة ومنع عنها الطعام إرضاء لزوجته، ويكبلها ويتعدى عليها ضربا ويعذبها بأشد أنواع التعذيب ويمنع الجيران من التدخل وحمايتها من العذاب، ولفظت المسكينة أنفاسها الأخيرة في وصلة تعذيب على يد زوجة الأب "المفترية"، والأب "الظالم".

وكانت مباحث السلام تلقت بلاغًا من والد فتاة صغيرة لم يتجاوز عمرها الـ13 عامًا، متوفاة في حادث توك توك، وبإخطار النيابة العامة تبين أن والد الفتاة وزوجته قتلا المجني عليها وعذباها وادعيا وفاتها في حادث للإفلات من الجريمة، وتم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم.

فلاح يقتل شقيقه بسبب قطعة أرض بقاو النواروة

أقدم فلاح بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري محافظة أسيوط علي ارتكاب جريمة بشعة حيث قام بقتل شقيقه بسبب الخلاف على قطعة أرض، تم نقل الجثة لمستشفى البدارى المركزى.

البداية عندما تلقبي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز البدارى يفيد مقتل شخص على يد أخيه بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض.

بالانتقال تبين مقتل "أحمد . ع" 70 سنة على يد شقيقه " حامد . ع" 40 سنة فلاح، بعد مشاجرة بينهما انتهت بمقتل الأول بسبب الخلاف على قطعة أرض، تم نقل الجثة لمستشفى البدارى المركزى، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.