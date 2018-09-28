«الإبراشي» يشارك فى عمومية الأهلي

28 سبتمبر 2018 - 06:42 م

شارك الإعلامي وائل الإبراشي، في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، اليوم الجمعة.

وأكّد الإبراشي، أن النادي الأهلي أحد أهم قلاع الرياضة. ولم يكن منطقيًا أن يُحكم بلائحة خارجية، وأن أعضاء الأهلي هم أصحاب الريادة دائمًا في المجالات كافة، وهو ما ظهر اليوم بشكل عملي.

وشدد على أن مجلس إدارة النادي سلك طريقًا مميزًا للخروج بلائحة محترمة، بعد الاستعانة بقامات رفيعة المستوى، مشيرًا إلى أنه يعتز بالانتماء للقلعة الحمراء.