صورة.. نائب يقبِّل رأس سعيد رسلان

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محمد سعيد رسلان

التقط أنصار الداعية السلفية محمد سعيد رسلان، صورة له داخل أحد المساجد وسط محبيه مع النائب صبري عبدالقوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة أشمون في محافظة المنوفية، حيث حاول الأخير تقبيل رأس "رسلان" بعد عودته للخطابة اليوم الجمعة.

وكان عضو مجلس النواب طمأن أنصار الداعية السلفي سعيد رسلان الجمعة الماضية قائلًا: "تواصلت مع العديد من الجهات لإعادة الشيخ إلى منبره".

وأضاف عبد القوى أن بيان الداعية السلفى عقب قرار وزارة الأوقاف بمنعه من الخطابة يؤكد فهمه الصحيح للدين وتغليب مصلحة الدولة.


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