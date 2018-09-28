«آل الشيخ» وراء إيقاف مباراة الزمالك والقادسية

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تركي ال الشيخ
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رسالة نارية من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة

الزمالك

قرر تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إيقاف مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، المقامة حاليًا، على ملعب على سالم الصباح، في إياب دور الـ32 ببطولة كأس زايد للأبطال.

جاء قرار «آل الشيخ» بسبب عدم دخول الوفد المصري إلى الأماكن المخصصة له، بالإضافة إلى رفض الأمن المسئول عن تأمين المباراة دخول عدد كبير من جماهير الزمالك.

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