  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:04 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والقادسية الكويتي

اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين بغزة

6 شهداء و400 مصاب برصاص الاحتلال في غزة

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» وراء إيقاف مباراة الزمالك والقادسية

محمد سعيد رسلان

صورة.. نائب يقبِّل رأس سعيد رسلان

الذهب

تراجع كبير في أسعار الذهب بشكل مفاجئ

البابا تواضروس

"تواضروس" يدشن كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بأمريكا

تارة فارس

مفاجأة وراء اغتيال ملكة جمال العراق

ليفربول وتشيلسي

موعد قمة ليفربول «صلاح» وتشيلسي والقنوات الناقلة

الكويت

الكويت تعلن شرطًًا جديدًا لتجديد إقامة الوافدين

الخطيب

شاهد.. «الخطيب» يستعرض مهاراته بالـ«المنديل»

مؤسس «واتسآب» يغادر «فيسبوك» ويتخلى عن 850 مليون دولار

الصفحة الأخيرة

مزايا على "واتسآب" توفر فلوسك
واتسآب

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مؤسس "على بابا" يشارك فى الحرب التجارية علي أمريكا

#

ضبط حاخام يهودي يصور النساء عاريات

#

مميش: توجيهات رئاسية صارمة بشأن هذا الأمر

#

كأس العالم ينعش الاقتصاد الروسي بـ13.5 مليار دولار

فيسبوك

واتساب

قرر برايان أكتون، الذي شارك في تأسيس تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب"، أن يغادر العمل في شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك اعتراضا منه على خطط "فيسبوك" المستقبلية تجاه "واتسآب".

وأوضح أكتون في مقابلة له مع مجلة "فوربس" الأمريكية، أن "فيسبوك" تستخدم "واتسآب" لأغراض تجارية بحتة، ولتحقيق الربح بشكل أساسي، وذلك بعرض إعلانات مستهدفة في خانة "الحالة" الجديدة للمستخدمين بداخل التطبيق.

كما أشار أكتون إلى أن "فيسبوك"  ستقدم أدوات تحليل بيانات لتوفير البيانات لأصحاب الأعمال، وهو ما يثير مخاوف من أن عملية فك تشفير رسائل المستخدمين ستصبح ممكنة.

وأوضح أكتون أن الهدف من تطوير "واتسآب" كان لتوفير طريقة سهلة للجمهور للمحادثات والحفاظ على خصوصية مستخدميه، ولكن تبين له أن "فيسبوك" تختلف معه في هذا، مشيرا إلى أنهم "إنهم رجال أعمال من الدرجة الأولى".

ولم يكتف برايان أكتون بالخروج من شركة "فيسبوك"، بل ترك وراءه ما قيمته 850 مليون دولار من الأسهم، لأنه لم يستطع التوقيع على اتفاق عدم إفصاح من شأنه أن يسكته عن الحديث عن أسباب رحيله، كما أوضح لـ "فوربس".

كما كشف أكتون عن ندمه لبيع تطبيقه "واتسآب" لـ "فيسبوك" في عام 2014، لأنه يعتبر أن هذا خيانة للمستخدمين الذين وضعوا ثقتهم في التطبيق منذ البداية.

وقال: "في النهاية بعت شركتي، لقد بعت خصوصية المستخدمين لكي حقق فائدة أكبر، لقد اتخذت قرارا وحلا وسطا، ولابد أن أتعايش معه في كل يوم".   

وتم بيع تطبيق "واتسآب" لشركة "فيسبوك" في عام 2014، بمبلغ 19.2 مليار دولار أمريكي.

ولكن في المقابل، رد مدير قسم تطبيق "ميسنجر" السابق ومسئول قسم بلوك تشين الحالي في "فيسبوك"، ديفيد ماركوس، بشكل غاضب على تصريحات برايان أكتون لمجلة "فوربس"، وأكد في تدوينه له عبر صفحته على "فيسبوك" أن هدف الشركة هو خدمة الناس بشكل أساسي وليس جمع المال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» جمهور الزمالك كامل العدد في مباراة القادسية
» مشروع ضخم لتطوير التمريض فى مصر
» اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي
» 168 مليار جنيه حصيلة ضرائب الدخل والأرباح
» «ماني» يوضح حقيقة رفضه التمرير لـ«صلاح»
» فلاح يقتل شقيقه بسبب قطعة أرض في أسيوط
» التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار للحوثيين
» «هاكر» يهدد باختراق حساب مؤسس «فيس بوك»
» "السكة الحديد": تنفي خروج قطار عن القضبان
» تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه في دمياط
» «شوبير»: «إحنا خدامين تراب الأهلي»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عشاء

    07:19 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية