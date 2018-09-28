6 شهداء و400 مصاب برصاص الاحتلال في غزة

28 سبتمبر 2018 - 07:00 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مظاهرات اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة، لـ 6 أشخاص.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، فى بيان، إن من بين الشهداء طفل يبلغ عمره 12 عاما، مشيرًا إلى إصابة نحو 400 شخصا فى مظاهرات الجمعة التى عرفت باسم "جمعة انتفاضة الأقصى".

وأضاف القدرة، أن إياد الشاعر (18 عاما)، والطفل محمد الحوم (14 عاما)، ومحمد هنية (32 عاما)، ومحمد شخصة (24عاما)، وشخص خامس هو طفل يبلغ نحو (12 عاما) ولم يتم التعرف على هويته حتى الآن، قد استشهدوا جراء إصابتهم برصاص أطلقه الجيش الإسرائيلي تجاههم.

ولفت إلى أن من بين الإصابات 22 طفلاً، و4 مسعفين، و3 صحفيين، دون تقديم تفاصيل حول إصاباتهم.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة، وبعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها منذ 1948.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.