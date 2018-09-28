  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:14 م
بحث متقدم
الأديب عباس العقاد

«العقاد» يضع مفتى الجماعة الإسلامية فى مأزق

الزمالك

الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 بكأس زايد

الدولار

الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

«مارك»: 50 مليون حساب تعرض للاختراق

كاف

مفاجأة.. مصر تقترب من استضافة أمم إفريقيا 2019

اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين بغزة

6 شهداء و400 مصاب برصاص الاحتلال في غزة

جرائم قتل

تعرف علي أغرب الجرائم في هذا الأسبوع

الذهب

تراجع كبير في أسعار الذهب بشكل مفاجئ

تارة فارس

مفاجأة وراء اغتيال ملكة جمال العراق

الكويت

الكويت تعلن شرطًًا جديدًا لتجديد إقامة الوافدين

«أحمد مكي» يكشف سر مثير دفعه لغناء «أغلى من الياقوت»

الصفحة الأخيرة

أحمد مكي
أحمد مكي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

"ميدو" ينشر جزءًا من مذكراته: "أنا ميدو"

#

"الأرصاد": حالة من عدم الاستقرار حتى يوم الأحد المقبل

#

شاهد.. أغلى حذاء نسائي في العالم سعره 17 مليون دولار

#

أول تعليق لـ«أحمد مكى» بعد نجاح «أغلى من الياقوت»

كشف الفنان والمغني أحمد مكي، سبب غنائه لأحدث أغنياته "أغلى من الياقوت".

وقال "مكي" إن فكرة الأغنية جاءت له بعد إنجابه لابنه "عند رؤيته لأول مرة شعر بحالة غريبة من السعادة والاستغراب"، وذلك حسب برنامج "ذا انسايدر" بالعربي.

واعتبر "مكي" أن الأغنية، بمثابة وصيته لابنه ليعلمه كل شيء "حتى لا يعاني كما عانى هو".

وأكد مكي أن الأغنية وصية لكل طفل محروم من والده.

كما كشف "مكي" أنه انفصل عن والدة ابنه منذ 5 سنوات، دون أن يشعر ابنه بذلك، ولا يزال يعطيه كل حقوقه.

وتابع أحمد مكي أنه يفكر في التحضير لجزء سادس من مسلسله الشهير "الكبير أوي" بعد خمسة أجزاء سابقة ناجحة.

أغنية "أغلى من الياقوت" من كلمات وألحان أحمد مكي، وتوزيع شادي السعيد، وإخراج "مكي" أيضا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اندلاع حريق بخط الغاز الطبيعى فى الغربية
» مشروع ضخم لتطوير التمريض فى مصر
» مصرع وإصابة 9 أشخاص في انفجار ماسورة غاز بحلوان
» 168 مليار جنيه حصيلة ضرائب الدخل والأرباح
» «ماني» يوضح حقيقة رفضه التمرير لـ«صلاح»
» فلاح يقتل شقيقه بسبب قطعة أرض في أسيوط
» التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار للحوثيين
» «هاكر» يهدد باختراق حساب مؤسس «فيس بوك»
» إثيوبيا تتهم 5 أشخاص بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء
» "السكة الحديد": تنفي خروج قطار عن القضبان
» «إبراهيموفيتش» يُقلل من فوز «صلاح» بجائزة «بوشكاش»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية