«أحمد مكي» يكشف سر مثير دفعه لغناء «أغلى من الياقوت»

28 سبتمبر 2018 - 07:19 م

كشف الفنان والمغني أحمد مكي، سبب غنائه لأحدث أغنياته "أغلى من الياقوت".

وقال "مكي" إن فكرة الأغنية جاءت له بعد إنجابه لابنه "عند رؤيته لأول مرة شعر بحالة غريبة من السعادة والاستغراب"، وذلك حسب برنامج "ذا انسايدر" بالعربي.

واعتبر "مكي" أن الأغنية، بمثابة وصيته لابنه ليعلمه كل شيء "حتى لا يعاني كما عانى هو".

وأكد مكي أن الأغنية وصية لكل طفل محروم من والده.

كما كشف "مكي" أنه انفصل عن والدة ابنه منذ 5 سنوات، دون أن يشعر ابنه بذلك، ولا يزال يعطيه كل حقوقه.

وتابع أحمد مكي أنه يفكر في التحضير لجزء سادس من مسلسله الشهير "الكبير أوي" بعد خمسة أجزاء سابقة ناجحة.

أغنية "أغلى من الياقوت" من كلمات وألحان أحمد مكي، وتوزيع شادي السعيد، وإخراج "مكي" أيضا.