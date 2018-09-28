مفاجأة.. مصر تقترب من استضافة أمم إفريقيا 2019

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قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أن القرار النهائي بشأن إقامة كأس الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون أو نقلها إلى بلد آخر، لن يعلن قبل موعد الانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون البطولة الإفريقية في يونيو، الا أن تصريحات العديد من مسؤولي الاتحاد القاري في الأشهر الماضية، لاسيما رئيسه، أتت متفاوتة بشأن جاهزية البلاد لاسيما على مستوى البنية التحتية، علما أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 كما في نسخة 2017 في الجابون، والتي أحرزت الكاميرون لقبها.

وقال أحمد في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية: "في أغسطس الماضي، قامت لجنة فنية من الاتحاد الافريقي لكرة القدم وشركة تدقيق بتمضية أيام عدة في الكاميرون في زيارة تقيمية".

أضاف "لا نريد أن نؤثر على سير الحملة الانتخابية في 2017، انتظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى نهاية الانتخابات الرئاسية في كينيا لإعلان قراره بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين".

وشدد أحمد، على أنه لن يكون صاحب القرار بشأن إقامة البطولة في الكاميرون أم لا "نحن لم نعد في نظام حوكمة ديكتاتورية، حيث كانت كل القرارات يتخذها شخص واحد"، في إشارة الى سلفه الكاميروني عيسى حياتو الذي حكم الاتحاد بقبضة من حديد لقرابة ثلاثة عقود، قبل أن يخسر أمام أحمد أحمد في الانتخابات العام الماضي.

وردًا على سؤال عن الاحتمال المغربي، قال أحمد "نعم، لكن لماذا لا نتحدث عن إفريقيا الجنوبية ومصر؟ هاتان دولتان تحظيان بكل البنية التحتية المطلوبة".

وكان المغرب، قد تقدم بطلب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يخسر السباق في يونيو الماضي في مواجهة ملف ترشيح ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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