» اندلاع حريق بخط الغاز الطبيعى فى الغربية

28 سبتمبر 2018 - 07:46 م

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق محدود اندلع بخط الغاز الرئيسي بمركز طنطا، نتيجة تعرض خط الغاز لتسريب غاز طبيعي بعد وجود ثقب بالخط، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم إخماد النيران، واستدعاء شركه الغاز لإصلاحه.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه، إخطارا بنشوب حريق بخط الغاز الطبيعي، انتقلت له قوات الحماية المدنية، والقيادات الأمنية، ومسئولي شركة الغاز، وتبين حدوث تسريب للغاز بسبب ثقب بالخط الرئيسي، وتم اخماد النيران.

وأغلق مسئولو شركه الغاز المحابس لإصلاح الخط مرة أخرى، وتكثف المباحث الجنائية برئاسة اللواء السعيد شكري مدير المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة.