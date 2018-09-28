  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:14 م
بحث متقدم
الأديب عباس العقاد

«العقاد» يضع مفتى الجماعة الإسلامية فى مأزق

الزمالك

الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 بكأس زايد

الدولار

الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

«مارك»: 50 مليون حساب تعرض للاختراق

كاف

مفاجأة.. مصر تقترب من استضافة أمم إفريقيا 2019

اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين بغزة

6 شهداء و400 مصاب برصاص الاحتلال في غزة

جرائم قتل

تعرف علي أغرب الجرائم في هذا الأسبوع

الذهب

تراجع كبير في أسعار الذهب بشكل مفاجئ

تارة فارس

مفاجأة وراء اغتيال ملكة جمال العراق

الكويت

الكويت تعلن شرطًًا جديدًا لتجديد إقامة الوافدين

اندلاع حريق بخط الغاز الطبيعى فى الغربية

قضايا وحوادث

حريق
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

حريق هائل فى منزل بالهرم

#

حريق هائل داخل شقة سكنية فى بولاق

#

5 سيارات للسيطرة على حريق مخزن ملابس بكفر الشيخ

#

عامل يتهم شقيق زوجته بقتلها بسوهاج

الغربية

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

خط غاز

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق محدود اندلع بخط الغاز الرئيسي بمركز طنطا، نتيجة تعرض خط الغاز لتسريب غاز  طبيعي بعد وجود ثقب بالخط، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم إخماد النيران، واستدعاء شركه الغاز لإصلاحه.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه، إخطارا بنشوب حريق بخط الغاز الطبيعي، انتقلت له قوات الحماية المدنية، والقيادات الأمنية، ومسئولي شركة الغاز، وتبين حدوث تسريب للغاز بسبب ثقب بالخط الرئيسي، وتم اخماد النيران.

وأغلق مسئولو شركه الغاز المحابس لإصلاح الخط مرة أخرى، وتكثف المباحث الجنائية برئاسة اللواء السعيد شكري مدير المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اندلاع حريق بخط الغاز الطبيعى فى الغربية
» مشروع ضخم لتطوير التمريض فى مصر
» مصرع وإصابة 9 أشخاص في انفجار ماسورة غاز بحلوان
» 168 مليار جنيه حصيلة ضرائب الدخل والأرباح
» «ماني» يوضح حقيقة رفضه التمرير لـ«صلاح»
» فلاح يقتل شقيقه بسبب قطعة أرض في أسيوط
» التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار للحوثيين
» «هاكر» يهدد باختراق حساب مؤسس «فيس بوك»
» إثيوبيا تتهم 5 أشخاص بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء
» "السكة الحديد": تنفي خروج قطار عن القضبان
» «إبراهيموفيتش» يُقلل من فوز «صلاح» بجائزة «بوشكاش»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية