» مصرع وإصابة 9 أشخاص في انفجار ماسورة غاز بحلوان

28 سبتمبر 2018 - 07:49 م

قال مصدر أمني، إن مواطنًا لقي مصرعه وأصيب 8 آخرون، في انفجار ماسورة غاز طبيعي في منطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن الانفجار أسفر أيضًا عن وقوع انهيار جزئي فى عقار مكون من 3 طوابق، وقريب من مكان الانفجار، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الحادث وعاينته وناظرت جثة المتوفى، وأمرت بدفنها بعد ندب الطب الشرعي، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفرضت قوات الأمن كردونًا حول مكان الحادث، لرفع آثاره، كم تم وقف تدفق الغاز داخل الماسورة بالتنسيق مع الشركة، لحين الانتهاء من صيانتها.