الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك

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الدولار والجنيه

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، استقراره، خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-9-2018، مسجلاً 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيه للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.

وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء الدولار مسجلاً 17.87 جنيه، بينما كان أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند مستوى 17.88 جنيه.

وفي البنوك الحكومية، حافظ الدولار على استقراره، مسجلاً 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع في بنك مصر، وعند مستوى 17.87 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك القاهرة 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر سجل 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.


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