الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 بكأس زايد

28 سبتمبر 2018 - 08:44 م

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما مع نظيره القادسية الكويتى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد على صباح السالم بنادى النصر، فى إياب دور الـ32 بالبطولة.

كان لقاء الذهاب الذى جمع الزمالك مع القادسية الكويتى فى برج العرب قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وبنتيجتى الذهاب والإياب صعد الزمالك لدور الـ16 بالبطولة بفضل تسجيله خارج أرضه وتعادله سلبيا فى أرضه.

تقدم الكونغولى كابونجو كاسونجو للزمالك فى الدقيقة 82 ثم تعادل عامر معتوق للقادسية الكويتى فى الدقيقة 95.

الشوط الأول

بدأ القادسية بنشاط ملحوظ على مرمى الزمالك لمباغتة الفريق الأبيض بهدف إلا إن دفاع الأبيض تماسك أمام محاولات الفريق الكويتى قبل أن يستحوذ أبناء ميت عقبة على مجريات الأمور خاصة مع انطلاقات الدولى التونسى حمدى النقاز الذى صنع فرصة هدفا لعمر السعيد إلا إن الأخير اختل توازنه وسدد الكرة بعيدا عن المرمى.

فى الدقيقة 8، أوقف حكم المباراة، اللقاء لمدة 9 دقائق، وذلك بسبب منع دخول الوفد الخاص بنادى الزمالك المكون من إسماعيل يوسف وأمير مرتضى منصور والسفير المصري لملعب المباراة، قبل أن يتم استئناف اللقاء بعد تواجد الوفد فى مقصورة اللقاء، وعاد القادسية مجددا للسيطرة ومحاولاته على مرمى الزمالك من خلال بدر المطوع النشيط لتسجيل الهدف الأول وسط دفاع للفريق الأبيض.

فى الدقيقة 28، عاد الزمالك للهجوم وانطلق "النقاز" وتوغل داخل منطقة جزاء القادسية الكويتى ليسقط على الأرض مطالبا بركلة جزاء إلا إن الحكم طالب باستمرار اللعب ثم واصل الأبيض لتصل الكرة مجددا لعمر السعيد داخل المنطقة بكرة بدأت من النقاز بعرضية وصلت لكهربا ثم أوباما ثم أعادها لكهربا لتصل إلى السعيد ولكن دون جدوى لتسجيل هدفا واستمر الفريقان فى المحاولات دون جدوى واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

بداية زملكاوية فى الدقيقة 48 بعرضية خطيرة لبهاء مجدى نحو مرمى القادسية إلا أن عمر السعيد واصل الإهدار برأسية خارج الملعب، وفى الدقيقة 57 احتسبت ركلة حرة للزمالك على حدود منطقة الجزاء سددها طارق حامد ووصلت فى النهاية إلى عمر السعيد إلا إن تقدم الرشيدى حارس القادسية حال دون تمكن مهاجم الزمالك من الاستحواذ على الكرة.

ودفع السويسرى جروس بتغييرين وهما محمد إبراهيم ومحمد عنتر بدلاً من إبراهيم حسن وكهربا لتنشيط الخط الأمامى فى محاولات لتسجيل هدف التقدم وبالفعل مرر محمد إبراهيم كرة خطيرة لعمر السعيد الذى حولها بكعب القدم نحو المرمى ولكن اصطدمت بالقائم وباءت جميع محاولات أبناء ميت عقبة بالفشل فى تسجيل هدف.

وواصل جروس تغييراته بالدفع بالكونغولى كاسونجو على حساب عمر السعيد لينجح المهاجم الكونغولى فى خطف الهدف الأول للزمالك بعد تمريرة رائعة من فرجانى ساسى إلى حمدى النقاز الذى حولها لكاسونجو ليسددها فى شباك القادسية ثم طرد الحكم، يوسف أوباما مهاجم الزمالك فى الدقيقة 90، وخطف معتوق التعادل للقادسية فى آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع ليصعد الزمالك بفضل تسجيله خارج أرضه وتعادله سلبيًا فى برج العرب.