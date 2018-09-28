تركيا تفرج عن الصيادين المصريين

28 سبتمبر 2018 - 08:49 م

تمكنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، من الإفراج عن الصيادين المصريين الخمسة المحتجزين فى قبرص التركية منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية.

وأشاد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بالتعاون الذى بذله الجانب القبرصى مع السفارةً المصرية فى نيقوسيا حتى تكللت الجهود بالنجاح فى الإفراج عن الصيادين.

وأوضح أبوزيد، فى بيان له، أن محكمة مقاطعة Kyrenia بشمال قبرص التركية، قد أصدرت حكمًا اليوم 28 سبتمبر بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدا، وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء ليماسول القبرصى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السفارة عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القبرصية والشركة مالكة السفينة على الإفراج عن الصيادين حتى تكللت جهودها بالنجاح.