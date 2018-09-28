الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع دجلة

28 سبتمبر 2018 - 08:51 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مباراة الاتحاد السكندرى ووادي دجلة، فى اللقاء الذي جمعهما اليوم ،على ملعب الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الخامس للمسابقة.

سجل الأهداف بناهينى للاتحاد السكندرى "هدفين" فى الدقيقتين 9 و75 ، بينما سجل لدجلة نداى ومحمود مرعى فى الدقيقتين 74 و86.

شهدت الدقيقة 40 مطالبة لاعبى دجلة باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط نداى مهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء بعد انفراده تماما بحارس الاتحاد، لكن الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح دجلة، وأجرى حلمى طولان مدرب الاتحاد فى الدقيقة 41 التبديل الأول بدخول محمود رزق وخروج ويلسون المصاب.

وتبادل الفريقان الهجمات فى الشوط الثانى، مع أفضلية قليلة لوادى دجلة عن طريق نداى الذى سجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 74.

ويأتى الرد سريعًا فى الدقيقة 75، بعدما تمكن بناهينى من تسجيل الهدف الثانى للاتحاد السكندرى من تسديدة صاروخية سكنت شباك عبد المنصف.. وفى الدقيقة 86 يسجل محمود مرعى هدف التعادل لدجلة من رأسية قوية فى شباك الاتحاد.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 8 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 5 نقاط.