حركة تنقلات لرؤساء المباحث بالقليوبية

28 سبتمبر 2018 - 09:12 م

أجرى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، اليوم الجمعة حركة تنقلات داخلية لرؤساء المباحث بالمديرية.

وشملت الحركة نقل المقدم محمد عبدالله حسن رئيسًا لمباحث كفر شكر، والمقدم أحمد سامي رئيسًا لمباحث قسم ثان بنها، والمقدم محمد فتحى رئيسا لمباحث قسم أول بنها، والمقدم إبراهيم بحبح رئيسًا لمباحث مركز بنها، والمقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم أيمن جابر رئيس مباحث مركز قليوب.

كما تم الإبقاء على المقدم أحمد سامى عفيفى رئيسًا لمباحث مركز طوخ، والمقدم إسماعيل خطاب رئيسًا لمباحث قها.

كما شملت الحركة نقل المقدم محمد عبدالله السايح رئيسًا لمباحث شبين القناطر، والمقدم أحمد عبدالعليم رئيسًا لمباحث قسم العبور، والمقدم حازم سعد رئيسًا لمباحث مركز الخانكة، والمقدم محمد عشماوى رئيسًا لمباحث قسم الخانكة، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد محمد عبدالله رئيسًا لمباحث الخصوص.