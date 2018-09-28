» رسالة مرتضى منصور إلى لاعبي الزمالك

28 سبتمبر 2018 - 09:12 م

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق الأبيض، على أدائهم الرجولي والقتالي في مباراة القادسية الكويتي والتأهل لدور الـ16 لبطولة كاس زايد للأندية الأبطال.

وأشار منصور، أن لاعبي الزمالك على مدار شوطي اللقاء قدموا أداء مشرفًا.

وأوضح رئيس الزمالك، أن الفريق سوف يسافر إلى السعودية على متن طائرة خاصة يوم 4 أكتوبر لأداء العمرة، وخوض مباراة السوبر المصري السعودي بالرياض أمام الهلال، على كاس الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 6 أكتوبر.