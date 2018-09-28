«عمومية الأهلي» توافق على اللائحة بنسبة 87%

28 سبتمبر 2018 - 09:25 م

أعلن المستشار محمد السيد خليفة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، موافقة أعضاء النادي على مشروع اللائحة الجديدة للنادي، التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر الجزيرة.

وأكد رئيس اللجنة القضائية بأن عدد الأعضاء الذين صوتوا اليوم على اللائحة بلغ 16138 عضو.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15999 أما الباطلة 139 صوتا، فيما وافق 13921 على مشروع اللائحة بنسبة 87%، بينما بلغ عدد الأصوات الرافضة 2087 بنسبة 13%.

وأعلنت اللجنة المشرفة علي عمومية الأهلي انتهاء فترة التسجيل والإدلاء بالأصوات في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان النصاب القانوني قد اكتمل بعد بلوغ عدد الحضور 12500 عضو وهو النصاب القانوني.