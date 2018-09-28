» «الخطيب»: الجمعية العمومية جسدت قيمة الانتماء للأهلي

28 سبتمبر 2018 - 09:30 م

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى اللجنة القضائية برئاسة المستشار محمد السيد خليفة، والتي أشرفت على مشروع لائحة النظام الجديد للقلعة الحمراء.

وقال «الخطيب» عقب إعلان النتيجة: «أشكر القضاء على إشرافهم اليوم والإدارة التنفيذية والأمن وجميع الزملاء».

وأضاف، «عاجز عن الشكر للجميع سواء من وافق أو رفض على اللائحة».

وتابع، «اليوم كانت مظاهرة في حب الأهلي من الجميع رغم الظروف الصعبة كحرارة الجو».

وواصل «حضور الأعضاء اليوم يجسد قيمة الانتماء وهو موقف مشابه للانتخابات كما أن الأعضاء اليوم دعموا النادي الأهلي وحموه».

وأضاف، «لا بد أن نركز ونعي هذا الأمر، كما أن الجهة الإدارية لها دور كبير في نجاح اليوم».

وأتم «أشكر شباب النادي الأهلي الذي يعمل متطوعا دون مقابل».