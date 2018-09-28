«جروس»: حققنا هدفنا بالتأهل.. وجماهير الزمالك رائعة

28 سبتمبر 2018 - 09:41 م

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 لبطولة كاس زايد للأندية الأبطال.

ووجه جروس، الشكر للاعبي الفريق على الأداء المميز والإصرار على الفوز والصعود للدور الثاني للبطولة، مؤكدًا بأن الفريق حضر إلى الكويت من أجل الصعود واستكمال المشوار العربي.

وأوضح جروس، بأنه كان يدرك جيدًا أن اللقاء صعب، لكن كان لديه ثقة في الصعود لدور الـ16، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وشكلنا خطورة على مرمي فريق القادسية على مدار شوطي اللقاء.

واختتم كريستيان جروس، بأنه كان سعيدًا بالتشجيع والمساندة من جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن الأمر كان بالنسبة له مفاجأة وشيء رائع للغاية.