المصري يتعادل مع طلائع الجيش 1/1

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طلائع الجيش

تعادل المصري البورسعيدي مع نظيره طلائع الجيش، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب فريق المصرى، الذى هاجم طلائع الجيش وشهدت الدقيقة 17 سقوط لمحمد عبد اللطيف جريندو لاعب المصري داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات بإحتساب ركلة جزاء إلا أن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

وفى الدقيقة 23 سجل محمود وادى لاعب المصرى الهدف الأول لفريقه، مستغلا تسديدة من زميله أحمد حمدى داخل منطقة جزاء المصرى، ليحولها وادى لهدف فى شباك الطلائع.. وفى الدقيقة 45 يسجل كابوريا هدفا لكن يتم الغائه بداعى التسلل.

وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يسجل محمد رزق هدف التعادل للطلائع من تسديدة صاروخية سكنت شباك المصرى.

واستمر الوضع كما هو فى الشوط الثانى، لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.


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