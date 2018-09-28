سر تراجع الدولار والذهب

28 سبتمبر 2018 - 09:50 م

أرجع اقتصاديون، انخفاض أسعار الذهب والدولار محليًا، إلى الهبوط فى السعر العالمى لكليهما، وكذلك تراجع القوة الشرائية، إضافة إلى التأثر بما يحدث من تغيرات اقتصادية عالمية، مؤكدين أنه لولا هذه العوامل، ما انخفضوا.

وشهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم، تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت الأسعار بنحو 8 جنيهات، ليسجل «الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 594 جنيهًا، وعيار 18: 509 جنيهات، عيار 21: 594 جنيهًا، عيار 24، 678 جنيهًا، فيما سجل السعر العالمى نحو 1194 دولارًا للأوقية»، كما تراجع سعر العملة الخضراء فى السوق السوداء، حيث سجل متوسط سعر الصرف فيها ما بين 17.55 و17.65 جنيه.

صلاح عبد الهادي، سكرتير شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، أرجع انخفاض أسعار الذهب والدولار اليوم وكذلك الفترة الماضية، إلى هبوط السعر العالمي، مؤكدًا أن لولا ذلك ما انخفضوا.

وأضاف «عبد الهادي»، فى تصريحات لـ«المصريون»، أنه لا توجد أسباب أخرى تؤثر على أسعار الذهب والدولار، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ، ما إذا كانت الأسعار ستستقر على هذا النحو، أم ستشهد انخفاضًا آخر مستقبلًا.

أما، ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قال إنه نتيجة عزوف المواطنين عن شراء الذهب؛ بسبب ارتفاع الأسعار، وتعويم سعر صرف الجنيه، تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، مضيفًا أن المواطنين باتوا يبحثون عن الأساسيات فقط، ولم يعد يخزنون الذهب كما كانوا يفعلون من قبل.

وأوضح «عمارة»، لـ«المصريون»، أن تراجع الدولار، نتيجة انخفاض القوة الشرائية، وكذلك نتيجة ضعف إقبال المستوردين عليه، متابعًا «الناس أصبحت لا تشترى وبالتالى المستوردين لن يستوردوا سلع، ما يعنى أنه لن يكون هناك شراء للدولار».

فيما، أكد أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تراجع أسعار الذهب عالميًا؛ جاء بسبب تأكيد تقارير اقتصادية، نية مجلس الاحتياطى الاتحادى -البنك المركزى الأمريكي-، رفع أسعار الفائدة على الدولار، ما أدى إلى انخفاض الأوقية من 1200 دولار إلى 1182 دولار.

وأضاف «رزق»، فى تصريحات، أنه «بالنسبة للذهب محليًا شهدت انخفاضًا كبيرًا، حيث سجل عيار 21 الأكثر رواجًا انخفاضًا 10 جنيهات، ليصبح بـ595 جنيهًا بدلًا من 605 جنيهات، بينما سجل عيار 18 انخفاض 12 جنيهًا، ليصبح بـ510 بدلًا من 522 جنيهًا، وتراجع سعر عيار 24 إلى 680 جنيهًا، بدلاً من 698 ليسجل انخفاض 18 جنيهًا، وبلغ سعر جنيه الذهب 4760 جنيهًا».

وأشار إلى أن الذهب، بدأ فى التراجع خلال الـ9 شهور الأخيرة، بعد أن وصل لأرقام قياسية بلغ فيها سعر عيار 21 الـ670 جنيهًا، وأن ذلك بسبب ركود فى الشراء عالميًا، وتأثرًا بما يحدث من تغيرات اقتصادية عالمية.

عضو شعبة الذهب، توقع أن يشهد سوق الذهب حالة ثبات، حتى 25 ديسمبر المقبل، ليعاود الارتفاع مرة أخرى مع بداية 2019، نظرًا لحالة الرواج التى يشهدها السوق؛ بسبب الاحتفال بأعياد الميلاد سواء عالميًا أو محليًا.