هذا ما سيحدث الفترة المقبلة بشأن الاستثمارات الأجنبية

قال محمد قناوى ، الخبير الاقتصادى والمصرفى ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خاصة بعد الاشادات التى تلقاها الرئيس من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بخصوص برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وبعد اعترافهم بأن الاقتصاد المصرى من أفضل الاقتصادات نموا فى المنطقة ، اضافة الى اشادة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم بمناخ الاستثمار فى مصر .
أضاف قناوى ، أن إشادة صندوق النقد الدولى بالاقتصاد المصرى لم يأتى من فراغ ولكنه أتى بجهد واصلاح تشريعى يتمثل فى قوانين الاستثمار والتأجير والتخصيم والصلح الواقى وأعادة الهيكلة والافلاس وتعديل قانونى سوق المال والشركات .
وأوضح قناوى ، أن الرئيس التقى بـ 66 من كبرى الشركات الأمريكية منها شركات تدير أصول تقترب من عشرة تريليون دولار وهى من ألمع الأسماء عالميا فى قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهذا جهد عظيم خاصة أنه يأتى من رئيس دولة ، موضحا أن هذا يؤكد على الخير الذى ستجنيه مصر خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية العملاقة لتوفير فرص العمل والعملة الاجنبية.