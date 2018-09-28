» "فيسبوك" يكشف أسباب أزمة الـ "50 مليون حساب"

28 سبتمبر 2018 - 10:44 م

قال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوم الجمعة، إنه اتخذ مجموعة إجراءات احترازية لتأمين حوالي 50 مليون حساب كانت مهددة بالاختراق بسبب ثغرة أمنية.



وأوضح «فيسبوك»، في بيان مساء اليوم، أن اكتشف «مسألة أمنية» مساء أمس، ما دفعه لاتخاذ إجراءات لحماية حسابات مستخدميها، كان أبرزها إجبار حوالي 50 مليون مستخدم على الخروج من حساباتهم.



وذكر موقع التواصل الاجتماعي الأبرز، أن الثغرة الأمنية ظهرت ضمن خاصية «View as»، التي توضح كيف يشاهد الآخرون حسابك. وبحسب بيان الشركة، سمح الخطأ للقراصنة بالحصول على رموز الوصول إلى الحساب، والتي تُستخدم للحفاظ على دخول المستخدمين عندما يدخلون اسم المستخدم وكلمة المرور. ويمكن لتلك الرموز المسروقة أن تسمح للقراصنة باختراق الحسابات.



وقال «فيسبوك» إنه يعيد ضبط رموز الوصول لجميع المستخدمين المتأثرين، والذين يبلغوا 50 مليون مستخدم، بالإضافة إلى 40 مليون حساب إضافي كنوع من الحذر.

