» هذا ما فعله "ساويرس" مع سيلفستر ستالون

منح رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، والفنانة بشرى مدير العمليات في المهرجان، جائزة الإنجاز الإبداعي، للممثل العالمي سيلفستر ستالون



ومن جانبه قال سيلفستر “أنا فخور جدا بوجوي هنا، مصر تمتلك أسما ساحرا، عندما تقول مصر فأنت تتحدث عن بلد يمتلك تاريخ رائع، أنا مجتش هنا من قبل لكن سأعود لها”.

ومن جانبه قال سيلفستر “أنا فخور جدا بوجوي هنا، مصر تمتلك أسما ساحرا، عندما تقول مصر فأنت تتحدث عن بلد يمتلك تاريخ رائع، أنا مجتش هنا من قبل لكن سأعود لها”.