» هذا ما فعله "ساويرس" مع سيلفستر ستالون

منح رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، والفنانة بشرى مدير العمليات في المهرجان، جائزة الإنجاز الإبداعي، للممثل العالمي سيلفستر ستالون
وأعرب ساويرس عن سعادته بتسليم سيلفستر التكريم، مؤكدًا أنه من أشد المعجبين بشخصية “رامبو”.
ومن جانبه قال سيلفستر “أنا فخور جدا بوجوي هنا، مصر تمتلك أسما ساحرا، عندما تقول مصر فأنت تتحدث عن بلد يمتلك تاريخ رائع، أنا مجتش هنا من قبل لكن سأعود لها”.
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم “عادل إمام، يسرا، نادية الجندي، المخرج داوود عبدالسيد، المخرج يسري نصرالله، منى زكي، رانيا يوسف، سميرة سعيد، مكسيم خليل”.