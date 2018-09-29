تعليق "الخارجية" على الإفراج عن الصيادين المحتجزين

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المصريون ووكالات

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صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه تم الجمعة الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في شمال جزيرة قبرص منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية في شمال جزيرة قبرص، مشيدا بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصي مع السفارةً المصرية في نيقوسيا حتي تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.
وأوضح أبوزيد أن محكمة مقاطعة Kyrenia قد أصدرت حكما اليوم الجمعة بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدا السبت وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء ليماسول القبرصي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على أن السفارة عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القبرصية والشركة مالكة السفينة على الإفراج عن الصيادين حتى تكللت جهودها بالنجاح.

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