"صناعة المعلومات" تحذر من هذا الأمر الخطير

حذر عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة الإنترنت بغرفة التكنولوجيا وصناعة المعلومات، المصريين بعد اختراق فيس بوك.



وأكد "عبد المنعم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، يوم الجمعة، أن بعض الهاكرز تمكنوا من الحصول على شيء يساوي الباسورد يستطيع الهاكرز التحكم في حسابك كأنه أنت.

