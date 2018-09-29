"صناعة المعلومات" تحذر من هذا الأمر الخطير

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حذر عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة الإنترنت بغرفة التكنولوجيا وصناعة المعلومات، المصريين بعد اختراق فيس بوك.
وأكد "عبد المنعم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، يوم الجمعة، أن بعض الهاكرز تمكنوا من الحصول على شيء يساوي الباسورد يستطيع الهاكرز التحكم في حسابك كأنه أنت.
وأشار "عبدالمنعم" إلى أن ما حدث بالضبط: "مفتاح شقتك بقى مع حد تاني ده توضيح بسيط جدا للي حصل النهاردة".
وتابع رئيس مجموعة الانترنت: "احذفوا بياناتكم وصوركم من على فيس بوك فورًا"، مؤكدا أن "قانون الإنترنت ضرورة".

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