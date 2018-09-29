تصريح مستفز من "ماني" حول أنانيته تجاه صلاح: سأكرر الأمر

29 سبتمبر 2018 - 05:27 ص

رد ساديو ماني - مهاجم فريق ليفربول - بشكل مستفز على الهجوم الذي طاله بخصوص أنانيته تجاه نجمنا المصري محمد صلاح ، مؤكدًا أنه سيظل يكرر الأمر مادام في مصلحة الفريق حسبما يراها .



وقال "ماني" في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" : "بالطبع دائمًا ستجد من يطالبك أن تمرر للاعب معين حتى لو سجلت هدفًا ، سيظل من ينتقد ينتقد ، ولكني سأظل أتخذ القرارات الأفضل لمصلحة الفريق وأركز على ما أفعله لمساعدة ليفربول ".



وأضاف: "أنت في المباراة يجب أن تتخذ دائمًا المزيد من القرارات ولذلك أتخذ القرارات الدائمة لتحقيق مصلحة الفريق ، لا يهمني من يسجل لأن الفريق أهم مني ومن أي لاعب ، ولذلك أحتفل بالتسجيل أو بصناعة الأهداف ".



واستدرك: "بطبيعة الحال أتمنى لزملائي أن يسجلوا الأهداف لكن مصلحة الفريق أهم".

