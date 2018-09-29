زوج يكتشف خيانة زوجته بطريقة لا تحدث إلا في أفلام السينما

29 سبتمبر 2018 - 07:22 ص

سلطت وكالة "سبوتنك" الروسية الضوء على واقعة في قمة الغرابة حدثت بكولومبيا بعدما اكتشف زوج خيانة زوجته بطريقة تليق بأفلام السينما الرخيصة .



وفي التفاصيل فإن الزوجة "ييمي" ارتبطت بعلاقة عاطفية مع عشيقها "جيسوس" وظلت تخون زوجها لمدة عام إلا أن كشف جريمتهما أتى هذا الأسبوع بعدما اتفقا على استدعاء سيارة من شركة "أوبر" للذهاب إلى أحد الفنادق لقضاء وقت ممتع إلا أنهما فوجئنا بأن زوجها هو السائق .



وكانت الصدمة مذهلة لأن "ييمي" لم تكن تعرف أن زوجها اقترض سيارة صديقه من أجل العمل عليها بتطبيق "أوبر" كمحاولة لزيادة الرزق.



وكشفت صحف كولومبية طبيعة ما حدث عقب اكتشاف الزوج للخيانة ما بين مشاجرة الزوج مع العشيق ومحاولة الزوجة الخائنة فض الاشتباك وما بين هروب الزوجة وعشيقها فور اكتشاف الأمر بحسب صحيفة "نيوزويك" الأمريكية.



