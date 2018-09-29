لاعب الأهلي: بحاول أنسى اللي حصلي عشان أعرف أعيش

29 سبتمبر 2018 - 08:10 ص

تحدث أيمن أشرف - مدافع الأهلي - عن ذكرى وفاة والدته وشقيقته قبل سنوات في نفس اليوم برسالة مبكية .



وقال "أشرف" في تدوينة عبر حسابه بـ"تويتر" : "زى النهاردة من عامين راح أغلى اتنين عندى، بحاول أنى أنسى علشان أعرف أعيش لكن بتظاهر بده، وكل يوم بيحصل موقف لازم يفكرنى بيهم".

وأضاف: "كان نفسى أفقد الذاكرة بس الحقيقة إنى فاكر كل التفاصيل، وللأسف مبقتش بحس بأى ألم مهما كان، أصل ما فيش ألم أكثر من كده، وأنا عارف والله أن ده حكمة ربنا وأنا مؤمن بده، بس الفراق صعب أوى، ربنا يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة".

وتوفيت والدة وشقيقة اللاعب قبل عامين في حادث سيارة مروع بالإسكندرية أثناء زيارتهم له حين كان لاعبًا بنادي سموحة .