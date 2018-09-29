  • السبت 29 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

خبر سار من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

إحصائية صادمة عن المدنيين الروس في سوريا

إحصائية صادمة عن المدنيين الروس في سوريا

صلاح

اليوم.. "صلاح" في موقعة الثأر مع "تشيلسى"

زوجة تشعل النيران في زوجها

شاهد.. لحظة اشتعال النيران بشاب في المعادي

هذه الدولة قررت هدم الحسينيات الشيعية

هذه الدولة قررت هدم الحسينيات الشيعية

فيس بوك

فيس بوك: هذه الجهة اخترقت حسابات المستخدمين

انخفاض سعر الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

شادي محمد

شادي محمد: هذا ما فعله الخطيب حين رآني داخل الأهلي

أيمن أشرف

لاعب الأهلي: بحاول أنسى اللي حصلي عشان أعرف أعيش

خيانة زوجية

زوج يكتشف خيانة زوجته بطريقة لا تحدث إلا في أفلام السينما

لاعب الأهلي: بحاول أنسى اللي حصلي عشان أعرف أعيش

الرياضة

أيمن أشرف
أيمن أشرف

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

إبراهيم سعيد: الشيخ الشعراوى سبب هدايتي

#

لاعب شهير: "اللي فات ظلم واللي جاي ظلمات"

#

"أبو تريكة" ينعى نجل محمد فضل

#

لاعب شهير يقسم لأبو تريكة: والله بقيت بصوم ومبسيبش فرض

ايمن اشرف

تحدث أيمن أشرف - مدافع الأهلي - عن ذكرى وفاة والدته وشقيقته قبل سنوات في نفس اليوم برسالة مبكية .

وقال "أشرف" في تدوينة عبر حسابه بـ"تويتر" : "زى النهاردة من عامين راح أغلى اتنين عندى، بحاول أنى أنسى علشان أعرف أعيش لكن بتظاهر بده، وكل يوم بيحصل موقف لازم يفكرنى بيهم".

وأضاف: "كان نفسى أفقد الذاكرة بس الحقيقة إنى فاكر كل التفاصيل، وللأسف مبقتش بحس بأى ألم مهما كان، أصل ما فيش ألم أكثر من كده، وأنا عارف والله أن ده حكمة ربنا وأنا مؤمن بده، بس الفراق صعب أوى، ربنا يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة".

وتوفيت والدة وشقيقة اللاعب قبل عامين في حادث سيارة مروع بالإسكندرية أثناء زيارتهم له حين كان لاعبًا بنادي سموحة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اختراق حساب 50 مليون شخص على "فيس بوك"
» لفظت أنفاسها أثناء ممارستها الجنس
» رسالة "رونالدو" لـ"صلاح" عقب الفوز بجائزة "بوشكاش"
» هل سمعت عن الالتهاب الكبدي الذي ينتقل من الفئران للبشر؟
» ارتداء ملابس الكرة والموسيقى .. آخر تقاليع "الجنازات"
» تفاصيل مخجلة في واقعة اتهام "رونالدو" بالاغتصاب
» حذار .. لعبة جديدة تدفع الأطفال للانتحار
» رعب في أمريكا بسبب "البعوض العملاق"
» جدل واسع بسبب آية قرآنية على ذراع وفاء عامر
» شاهد.. قبلة ساخنة من نجلاء بدر لزوجها

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية