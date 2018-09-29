شادي محمد: هذا ما فعله الخطيب حين رآني داخل الأهلي

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محمود الخطيب

شادي محمد

كشف شادي محمد - لاعب الأهلي السابق المشهور بمعارضته للخطيب - تفاصيل مقابلته لرئيس النادي أثناء الجمعية العمومية للنادي أمس .

وقال "شادي محمد" خلال حسابه بـ"فيس بوك" : "كلمتين من القلب بجد .. كنت مبسوط جداً النهارده ومتردد أكتب البوست ده بس شايف إن اللى هكتبه لازم الناس كلها تعرفه وخصوصاً الأهلاوية وكمان علشان تعرفوا أن كلنا أهلى".

وأضاف: "كنت موجود بداخل النادى الأهلى علشان قصه اللائحة ولقيت مختلف ومتفق أيد واحدة وكنت مبسوط من ده جداً ولكن اللى أسعدنى أكتر وأنا بفتح أحد الغرف بداخل النادى لاقيت الكابتن محمود الخطيب أمامى ومجموعة من الأصدقاء ابتسم ابتسامة كبيرة وأخدنى فى حضنه واطمن عليا وعلى أولادى وحسيت أنه مبسوط إنى موجود فى يوم زى ده وأقسم بالله ما كان عندى أى كلمة أقدر أقولها.. ممكن نختلف فى الأراء ولكن سيظل الكيان الكبير يجمعنا".

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