طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 37 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم السبت 29 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة أغلب الأنحاء مصحوبة بسقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

وسط الدلتا 23 36

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 32

مطروح 21 29

السلوم 20 30

سيوة 23 35

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

العريش 20 32

رفح 19 31

الإسماعيلية 23 37

السويس 22 36

رأس سدر 24 34

نخل 18 33

نويبع 24 36

طابا 22 34

كاترين 19 35

الطور 24 34

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 23 37

بني سويف 22 37

المنيا 23 37

أسيوط 22 40

سوهاج 24 41

قنا 25 42

الأقصر 26 44

أسوان 27 45

أبوسمبل 26 43

الوادي الجديد 23 43

شلاتين 27 39

أبورماد 28 38

رأس حدربة 29 37

حلايب 29 35


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